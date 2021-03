Boycott en Biélorussie – Les adversaires de Loukachenko menacent Nestlé Des pubs de la multinationale vaudoise passent sur des chaînes TV contrôlées par le chef de l’État biélorusse. L’entreprise devient dès lors une cible de l’opposition. Bernhard Odehnal

Alexandre Loukachenko à Minsk le 23 septembre 2020. AFP

Un couple d’amoureux partage ses émotions devant une tasse de café très chaud. Une mère réjouit un bambin avec une plaque de chocolat. Depuis des mois, les habitants de la Biélorussie peuvent assister à de telles scènes en regardant la télévision. Alors qu’Alexandre Loukachenko, président biélorusse au style dictatorial, fait rouer de coups des manifestants, mettre en prison des journalistes (à l’instar de Katsiaryna Barysevich et Artom Sorokin, condamnés à six mois de détention en février à Minsk pour avoir fait état de la mort d’un manifestant, photo ci-dessous), trois chaînes qu’ils contrôlent diffusent, presque en continu, des images d’un monde idéal. Si parfait qu’il est difficile de dire où se termine l’information réelle et où commence la pub.