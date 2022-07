Sans avoir été trop inquiétée entre sa naissance dans les années 50 et aujourd’hui, l’une des plus grandes carrières du pays, aux mains de Holcim, est sous le coup d’une initiative visant à empêcher toute extension future. Stéphane Pilloud, directeur du secteur granulats et bétons pour la Suisse romande, et François Girod, directeur du site, défendent leur approche et leurs projets visant une neutralité carbone. Ils s’expriment pour la première fois.

PATRICK MARTIN/24HEURES