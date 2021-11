Histoire – 1921 – Les aérostiers suisses se rappellent au bon souvenir du monde En se posant sur une île irlandaise après avoir décollé de Bruxelles, le Bernois Armbruster et le Genevois Ansermier remportent la prestigieuse Coupe Gordon-Bennett. Gilles Simond

Louis Ansermier, aide-pilote, et Paul Armbruster, pilote, vainqueurs de la Coupe Gordon-Bennett 1921 à bord du ballon suisse «Zurich». La Suisse Sportive

On ignore si Paul Armbruster et Louis Ansermier avaient déjà entendu parler de l’île Lambay, au moment de décoller de Bruxelles à bord de leur ballon Zurich, le 18 septembre 1921. Toujours est-il que c’est sur cet îlot de 2,5 km2 situé à 4 km à l’est de l’Irlande qu’ils atterrissent le lendemain, à 20 h 23 précisément. Les pilotes y sont accueillis de façon charmante par une jeune femme. Oh my goodness! ce n’est pas tous les jours qu’on a des visiteurs descendus du ciel, a dû se dire Miss Baring, 17 ans, fille du très aristocrate banquier Cecil Baring, 3e baron Revelstoke (1864–1934), propriétaire de l’île, absent ce jour-là.