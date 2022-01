Afflux de migrants en Suisse – Les Afghans venant d’Autriche sont peu à demander l’asile

Un centre de traitement provisoire pour les migrants a été ouvert en janvier à Buchs, dans le canton de Saint-Gall, en raison du nombre important d’Afghans qui traversent la frontière depuis l’Autriche. La grande majorité d’entre eux ne demandent pas l’asile en Suisse et poursuivent leur route vers l’Europe occidentale.

Entre juillet et fin décembre 2021, plus de 4500 migrants – des jeunes hommes originaires d’Afghanistan pour la plupart – ont franchi illégalement la frontière entre l’Autriche et la Suisse et sont arrivés dans la bourgade saint-galloise de Buchs, indique ce jeudi le «Blick». Ils se déplacent généralement à bord des trains de nuit en provenance de Vienne, précise le quotidien.