Révolte en Iran – «Les agents en civil sont là pour nous tuer» Le témoignage rare d’un habitant de Téhéran. Il raconte le déroulement des rassemblements, la peur et la détermination des manifestants face à la répression. Jean-Pierre Perrin

L’Iran est le théâtre de manifestations quotidiennes depuis le 16 septembre, date du décès de Mahsa Amini suite à son arrestation pour non-respect du code vestimentaire. Ici à l’Université de Téhéran, le 30 octobre 2022. AFP

Âgé d’une quarantaine d’années, Kamyar* participe depuis ses débuts au mouvement de contestation qui a saisi une grande partie de l’Iran depuis la mort sous les coups de Mahsa Amini, le 14 septembre, à Téhéran. À l’heure où 227 députés sur les 290 que compte le Majlis (parlement) ont appelé le pouvoir judiciaire à prononcer des peines de mort contre les manifestants emprisonnés, il livre son témoignage sur la répression qui a déjà fait plus de 320 morts, quelque 5000 blessés et conduit à l’arrestation de plus de 14’000 personnes.