Votations du 13 juin – Les agriculteurs bios utilisent aussi des pesticides Certains des produits utilisés en agriculture bio ont aussi un impact sur la faune et la flore. Les initiatives populaires ne veulent pas y toucher. Lucie Monnat

Utilisée dans l’agriculture bio, la bouillie bordelaise est un fongicide fabriqué à base de chaux et de sulfate de cuivre, un métal lourd qui s’accumule dans le sol et ne se dégrade pas. Alamy Stock Photo

Sur les flyers des opposants aux initiatives antipesticides, un chiffre interpelle: entre 2008 et 2019, la vente de pesticides «admis en bio» a augmenté de 54,7%. Car bio ne signifie pas «sans pesticides»: les agriculteurs bios sont autorisés à utiliser certains produits figurant sur la liste établie chaque année par l’Institut de recherche sur l’agriculture biologique (FiBL). Ces produits sont même de plus en plus utilisés par les agriculteurs non bios.

Dans cette liste, on trouve aussi certains produits jugés problématiques pour l’environnement. La liste du FiBL comprend ainsi la fameuse bouillie bordelaise, un antifongique composé d’un mélange de chaux et de sulfate de cuivre. Or le cuivre est un métal lourd qui s’accumule dans le sol et ne se dégrade pas. «Le cuivre est souvent utilisé en viticulture et en arboriculture fruitière, mais aussi dans la culture des baies, les grandes cultures, les cultures maraîchères et pour les plantes d’ornement, expliquent les experts d’Agroscope à notre demande. Il a été démontré que le cuivre est nocif pour de nombreux organismes.»