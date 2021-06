Deux initiatives, un grand fossé Afficher plus

Victoire rurale La différence entre villes et campagnes est massive. Selon le sondage Tamedia (réalisé auprès de 16’249 personnes entre le 11 et le 13 juin), c’est bien le vote des périphéries qui a fait pencher le scrutin dans le camp du non. Le rejet de l’initiative qui voulait interdire les pesticides de synthèse a ainsi atteint 68% dans les campagnes, alors que l’électorat des villes, lui, a dit oui au texte à 51%.

Différences entre les sexes De façon générale, les femmes se sont montrées plus favorables à cette initiative que les hommes, avec respectivement 42% et 37% de oui.

Clivage gauche-droite L’électorat Vert’libéral, socialiste et surtout écologiste a plébiscité le texte. Du côté des Verts, c’est même 85% de oui – un record. En face, l’électorat du Centre, du PLR et de l’UDC a voté très largement contre. Le camp agrarien étant le champion du non avec 89%.

Âge et formation Le soutien à l’initiative contre les pesticides de synthèse augmente en fonction de l’âge, même s’il ne recueille nulle part une majorité. Un oui se dégage dans la catégorie des personnes les mieux formées, celles qui ont achevé l’université ou une haute école.

Initiative «eau propre» Pour l’autre texte sur les pesticides, les mêmes constats s’observent. Notamment en ce qui concerne le fossé ville-campagne et l’appréciation différente entre hommes et femmes. L’électeur a donc bel et bien joué le jeu du double oui ou du double non, indépendamment du contenu spécifique des textes.