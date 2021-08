Histoire – Les aigles nazis hantent toujours l’Allemagne L’exposition du Musée historique allemand, qui s’ouvre ce week-end à Berlin, revient sur les privilèges dont profitaient des artistes du IIIe Reich, acteurs de la propagande nazie, et sur leur succès dans l’Allemagne fédérale d’après-guerre. Christophe Bourdoiseau , Berlin

En 1940, dans Paris occupé, le sculpteur Arno Breker (à dr.) en compagnie d’Adolf Hitler et de l’architecte Albert Speer (à g.). Keystone

Que faire de «l’art nazi»? À cette question toujours d’actualité vient s’en ajouter une autre: que faire de toutes les œuvres d’art commandées à des artistes nazis après la guerre par l’État fédéral, les entreprises ou l’Église? L’exposition du Musée historique allemand («Die Liste der Gottbegnadeten»), qui s’est ouverte samedi à Berlin, nous éclaire sur tous ces «protégés» du IIIe Reich qui ont poursuivi leur carrière après la guerre en faisant des portraits de grands chefs d’entreprise et de chanceliers. Leurs œuvres réalisées dans les années 50, 60 et 70 sont encore visibles dans les espaces publics, en Allemagne et en Autriche. Faut-il pour autant les démonter?