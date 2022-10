Face à la sécheresse – Les alpages ont reçu 4,8 millions de litres d’eau Du 21 juillet à la mi-septembre, l’opération du Canton a alimenté des troupeaux de 200 alpages. L’État souhaite mettre au point une solution durable. Philippe Maspoli

Un approvisionnement en eau a été mis en place de juillet à septembre pour aider les alpages du Jura vaudois (photo d’illustration). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La sécheresse a mis en danger l’approvisionnement en eau des troupeaux cet été, surtout dans le Jura. Pour éviter une situation dramatique, le Canton a mis en place une opération de ravitaillement qui, à l’heure du bilan, paraît avoir atteint son objectif selon une communication de l’État de Vaud ce lundi matin. Près de 4,8 millions de litres d’eau ont pu être fournis aux exploitants.

«L’exploitation d’une station de pompage provisoire au bord du lac de Joux ainsi que de trois points de ravitaillement de deux fois 40 m3 à L’Abbaye, 40 m3 à la Givrine et 40 m3 au col du Marchairuz a permis d’alimenter principalement des troupeaux sur environ 200 alpages dans le Jura, dont 68 en manque aigu d’eau», précise l’État de Vaud. L’opération a pu éviter l’engagement d’un hélicoptère, «ce qui était la volonté des autorités pour limiter l’impact écologique et financier de l’opération», ajoute le Canton.

Protection civile engagée

L’opération, baptisée «ALPA22», a nécessité une forte implication, du 21 juillet au 16 septembre, de l’Organisation régionale de protection civile Jura Nord vaudois. Elle a assuré le montage, le fonctionnement puis le démontage des installations. Dans son communiqué, le Canton précise que l’action a engendré la mobilisation de 94 personnes pour 402 jours de service. Les déplacements ont été nombreux, portant le montant total des distances parcourues à 11’000 km.

«Le Canton étudie des solutions pérennes pour augmenter la résilience des alpages vaudois au cas où ce type de situation devait se répéter ces prochaines années.» L’État de Vaud

Le bilan souligne que la coordination entre plusieurs services de l’État et la protection civile a bien fonctionné. Toutefois, l’État souhaite ne plus devoir réagir dans l’urgence: «Pour le futur et dans le cadre du Plan climat de l’État notamment, le Département des finances et de l’agriculture étudie des solutions pérennes pour augmenter la résilience des alpages vaudois au cas où ce type de situation devait se répéter ces prochaines années».

