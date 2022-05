L’annonce était attendue. Très attendue même, de la part des bergers qui rejoignent, entre le week-end dernier et celui qui vient, leurs alpages, la peur au ventre. Après le tir de deux loups en mars dernier, la tension reste élevée dans le Jura vaudois, où une des deux meutes avait multiplié les attaques, inédites, sur des bovins la saison dernière.

En lieu et place d’un dispositif détaillé, c’est toutefois un plan de mesures «à la carte» et encore en cours d’élaboration, que le Conseil d’État a validé mercredi matin pour viser une meilleure cohabitation entre le prédateur et l’économie d’alpage. L’idée? «Venir en complémentarité» aux aides de la Confédération, selon les demandes des exploitants et des bergers. L’Office fédéral de l’environnement avait déjà annoncé il y a une semaine des mesures temporaires en vue de la saison d’estive et des 15 meutes de loup connues sur le pays. Un renforcement qui comprend essentiellement le remboursement de mesures cantonales à 80% et l’augmentation de certains montants sur les chiens patou ou le matériel de clôtures.