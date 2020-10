Suisse – Les Alpes au cœur du projet de l’expo nationale 2027 Les cantons du Tessin, des Grisons, du Valais, d’Uri et de Berne constituent le cœur du projet Muntagna présenté ce jeudi.

Les Alpes sont au cœur du projet d’exposition nationale Muntagna (photo symbolique). KEYSTONE/PHOTOPRESS

Les Alpes doivent être au centre de la prochaine exposition nationale prévue en 2027. Le cœur du projet Muntagna, présenté ce jeudi, se situe dans les cantons du Tessin, des Grisons, du Valais, d’Uri et de Bern. La manifestation durerait plusieurs années.

«Il est temps de faire rayonner 60% du territoire suisse», a indiqué jeudi l’association Muntagna lors d’une conférence de presse organisée sur le col de l’Oberalp, à la frontière entre les Grisons et Uri. L’objectif est de «redécouvrir le cœur de la Suisse et créer des opportunités de développement pour l’avenir».

Le projet est lancé par l’association Muntagna, basée à Guttanen (BE). Elle est composée d’entrepreneurs de différents secteurs. Les cantons du Tessin, des Grisons, du Valais, d’Uri et de Berne formeraient le cœur de l’exposition. Celle-ci se déroulerait pendant plusieurs années dans les quatre régions linguistiques.

«Repenser les Alpes»

Le thème central du projet «Muntagna – L’expo des Alpes 2027+» est «Repenser les Alpes». L’objectif est de faire de l’exposition nationale «un incubateur de modèles de vie et de travail porteurs d’avenir, d’offres de cultures et de loisirs, ainsi que d’une économie et d’une mobilité durables et tournées vers l’avenir dans les Alpes, avec le soutien de toute la population suisse».

Le projet Muntagna est organisé selon une approche participative. «Nous n’entendons pas dire aux gens ce que nous voulons, mais ce sont les habitants des Alpes qui doivent nous dire ce qu’ils veulent», a déclaré Simon Albisser, président de l’association. Des contacts ont été pris avec les cantons et diverses organisations. «Des signaux positifs nous proviennent de toutes parts».

Trois autres projets

Trois autres projets d’exposition nationale sont déjà connus: Svizra27 dans le nord-ouest de la Suisse (AG, BS, BL, SO et JU), Nexpo dans les dix plus grandes villes du pays (Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, St-Gall et Winterthour) et X-27 dans le Parc de l’innovation à Dübendorf (ZH).

La première exposition nationale a été organisée en 1883 à Zurich. Les suivantes ont eu lieu à Genève en 1896, à Berne en 1914, à Zurich en 1939 et à Lausanne en 1964. La dernière s’est déroulée en 2002 à Bienne, Neuchâtel, Yverdon-les-Bains et Morat.

ATS/NXP