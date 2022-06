Réchauffement climatique – Les Alpes deviennent vertes et ça n’augure rien de bon Des chercheurs suisses ont pu observer le verdissement des montagnes par des images satellites. Voici pourquoi c’est un sérieux problème. Julien Wicky

Les éboulis se colorent de vert à une vitesse impressionnante depuis quarante ans, une preuve de plus de l’impact élevé du changement climatique dans les Alpes, comme ici depuis le Pischahorn dans les Grisons. Sabine Rumpf

Et si, à l’avenir, il n’y avait plus besoin du crayon gris pour dessiner les montagnes? On se contenterait du vert et, dans de rares cas, on laisserait un peu de blanc au sommet, pour les rares traces de neiges éternelles qui subsistent encore. C’est ainsi qu’on pourrait vulgariser l’article que viennent de publier des chercheurs des universités de Bâle et de Lausanne dans la revue «Science». Pour arriver à cette conclusion, ils ont dû analyser près de quarante ans d’images aériennes des Alpes, prises entre 1984 et 2021 par des satellites de quatre générations différentes, afin de quantifier l’avancée de la végétation.