Entretien avec Christian Dubois – «Les Alpes vaudoises, c’est 35% du Magic Pass» Le directeur de Télé Villars-Gryon-Les Diablerets entre au conseil d’administration de l’«abo magique». Interview au lendemain de l’assemblée de TGVD. Karim Di Matteo

Christian Dubois, directeur de Télé Villars-Gryon-Les Diablerets, espère profiler encore mieux sa destination en étant au conseil d’administration de Magic Mountains Cooperation. FLORIAN CELLA

Un regard en arrière vers cette saison ternie par le manque de neige et on repart. Cap sur la prochaine. Christian Dubois, directeur de Télé Villars-Gryon-Les Diablerets (TVGD), se sent d’attaque et plus encore depuis sa nomination au conseil d’administration du Magic Pass, abonnement de plus en plus indispensable pour nombre de stations confrontées au nécessaire virage quatre saisons et qui a le vent en poupe. Défis et perspectives au lendemain de l’assemblée générale de TVGD.