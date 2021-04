Développement touristique – Les Alpes vaudoises ont besoin de 8900 lits supplémentaires Les élus de quinze Communes examinent ce printemps le nouveau Plan directeur touristique qui esquisse les pistes de développement quatre saisons dans la région. David Genillard

Le nouveau plan directeur permettrait la création d’un maximum de 8900 lits chauds dans les Alpes vaudoises. À Leysin, le besoin est estimé à 1900 lits hôteliers et parahôteliers. Chantal Dervey

Quelque 53’000 lits, 2,8 millions de nuitées annuelles – hôtelières, parahôtelières et en résidences secondaires –, 400 millions de francs de revenus indirects… C’est une évidence: le tourisme reste le poumon économique des Alpes vaudoises. Le Canton l’a bien compris, y engageant pas moins de 46 millions de francs via le programme d’investissements Alpes vaudoises 2020. Parmi les conditions à l’octroi de cette manne: la mise en place d’une collaboration plus étroite entre les destinations pour un développement mieux coordonné de l’offre.

Le nouveau Plan directeur régional touristique (PDRt) des Alpes vaudoises constitue l’une des réponses à cette exigence: cette «bible» dense, longue de 183 pages, fixe les grands axes de développement pour la région. Dans ce secteur qui a perdu 510 lits hôteliers entre 2010 et 2015, soit une baisse de 14%, la CITAV (Communauté d’intérêt touristique des Alpes vaudoises) veut encourager la création de lits chauds et doper leur utilisation.