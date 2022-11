Construisez des hôtels sur le Pic Chaussy – Les Alpes vaudoises ont leur Monopoly Après une édition vaudoise en 2020, c’est au tour des stations de ski d’investir le célèbre jeu de plateau. David Genillard

Le Festival des ballons est en vente pour 400 billets! Dans la région, la manifestation n’est pas la seule à chercher preneur: le domaine skiable de la Videmanette, le Collège Beau Soleil à Villars, le Kuklos à Leysin et même le vignoble aiglon et le Pic Chaussy se bradent. Il sera même possible de construire maisons et hôtels sur ses pentes, tout comme sur les rives du lac des Chavonnes à Villars.

Que ceux dont le bas de laine n’est pas assez garni se rassurent: pour 69 francs, ils pourront se prendre pour un magnat du tourisme. Depuis mardi, les Alpes vaudoises ont leur propre édition du Monopoly. Fait qui tend à devenir une exception en station: le parking y sera gratuit.

Lausanne y avait eu droit en 2002, puis 2019. Puis le canton de Vaud, il y a deux ans. Cette année, la société liechtensteinoise Unique Gaming a décidé de mettre les stations de ski à l’honneur. Ce vendredi, elle lance un tout nouveau plateau, où il sera possible d’acheter les installations d’Adelboden, de Saas-Fee ou encore de Verbier. Et consacre une cuvée spéciale aux stations vaudoises.

«Les offices du tourisme de la région ont été contactés par cette société il y a environ une année, explique Sergei Aschwanden, directeur de la destination Bex-Villars-Gryon-Les Diablerets. Nous avons pu choisir ce que nous voulions mettre en avant.» Des acteurs privés – restaurateurs, assureurs, gérance immobilière ou sociétés de remontées mécaniques ont également eu la possibilité de mettre en avant leur offre sur le plateau de jeu. «C’est un joli coup de projecteur pour la région. L’édition vaudoise se vend comme des petits pains. Celle-ci aussi va, à coup sûr, connaître le même succès.»

