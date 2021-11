Horlogerie – Les amateurs de montres d’occasion ont doublé en un an Ce marché de 20 milliards de dollars représente un atout pour les marques. Un quart des clients y voit un geste en faveur de la durabilité. Ivan Radja

Un «lot découverte» de montres d’occasion proposé sur la plateforme Watchbox. WATCHBOX

Le critère de la durabilité a désormais atteint l’univers horloger. Selon une étude récente du cabinet Deloitte, 60% des acheteurs assurent en tenir compte, et 71% chez les millennials. Et cela se traduit en actes, puisque 32% des amateurs de montres déclarent vouloir acquérir un modèle d’occasion dans les douze prochains mois, dont 42% de Millennials et 34% de la génération Z (moins de 24 ans). Soit plus du double par rapport à l’an dernier.