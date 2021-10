Coupe de Suisse – Les ambitions d’Yverdon, du LS et de SLO Rien de simple au programme des huitièmes de finale ce mardi soir pour les trois équipes vaudoises. Daniel Visentini

Le milieu du SLO Giovani Bamba lors du 16e de finale de la coupe de suisse entre le FC Stade-Lausanne-Ouchy, SLO, et le FC Sion le 18 septembre 2021. KEYSTONE/Robert Hradil

«La Coupe, c’est le dessert!» Et si Uli Forte avait tout résumé? À quelques heures des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse, l’entraîneur d’Yverdon Sport dit un sentiment que ses confrères de Stade-Lausanne-Ouchy et du LS partagent forcément. Le championnat pour le réel, le quotidien, la Coupe pour le rêve et plus si entente.

Puisque Yverdon reçoit ce mardi soir un Zurich en forme et puisque ce FCZ est un club où Uli a vécu des émotions fortes (gagner la Coupe de Suisse, jouer l’UEFA, remonter en Super League), le moment est spécial pour lui. «Oui, c’est évident, dit Forte. J’ai de beaux souvenirs de mon passage sur le banc de Zurich. Maintenant, comme je l’ai précisé, la Coupe, c’est le dessert. Alors j’espère qu’on pourra le savourer. On verra bien jusqu’où cela peut nous mener.»