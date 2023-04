Dispositif d’intervention – Les ambulances yverdonnoises veulent un nouveau toit Le Centre de secours et d’urgences du Nord vaudois et de la Broye veut déménager pour disposer d’une meilleure accessibilité. Le projet est à l’enquête. Frédéric Ravussin

Le Centre de secours et d’urgences du Nord vaudois et de la Broye dispose de sept véhicules d’intervention. CSU-NVB / DR

Une nouvelle base principale pour les ambulances du Nord vaudois dans la cité thermale. Actuellement dispatché sur trois sites – deux véhicules à l’hôpital et à la caserne des pompiers, ainsi qu’un siège administratif à Y-Parc –, le Centre de secours et d’urgences du Nord vaudois et de la Broye (CSU-nvb) veut regrouper ses activités yverdonnoises sous un seul et même toit. Il projette ainsi la construction d’un nouveau bâtiment à proximité de l’entrée d’autoroute Yverdon-Sud, soumis à l’enquête publique jusqu’au 14 mai.