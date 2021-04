Pâques et les vacanciers – Les amendes contre ceux qui salissent la ville vont pleuvoir Beau temps et vacances vont pousser les gens dehors. La Voirie triplera sa capacité, la police municipale promet de sanctionner. Chloé Dethurens

L’an passé, les images de la plaine de Plainpalais jonchée de déchets au petit matin avaient choqué. MAURANE DI MATTEO

Le Covid a mis la nature à rude épreuve: l’an passé, dix fois plus de contraventions ont été distribuées pour des incivilités commises à la campagne. Mais en milieu urbain aussi, la pression humaine sur l’extérieur est intense. Elle le sera d’autant plus ces prochains jours avec les vacances de Pâques, durant lesquelles de nombreux Genevois ne pourront partir, pandémie oblige. Pour éviter un afflux de déchets sur son territoire, la Ville de Genève va tripler les forces de sa Voirie et serrer la vis aux contrevenants.

L’an passé, les images de la plaine de Plainpalais jonchée de déchets au petit matin avaient choqué. D’autres sites, comme les quais, certains parcs ou préaux, avaient aussi fait les frais de fêtes sauvages de jeunes privés de bars et de discothèques. Avec les vacances à venir, alors que les lieux festifs restent clos, certaines autorités redoutent que les détritus prolifèrent au vu de la masse de personnes qui profiteront du beau temps, sans compter les résidus générés par la vente à l’emporter des restaurants. «Nous nous attendons à un afflux de personnes sur l’espace public, j’ai donc demandé à la voirie et à la police municipale de prendre des mesures fortes pour anticiper cela au maximum», indique Marie Barbey-Chappuis, magistrate chargée du Département de la sécurité et des sports (DSS).