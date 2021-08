Les JO de Tokyo en direct - Les Américains ne courront pas la finale du 4x100 m

Athlétisme

L’Ougandaise Peruth Chemutai a remporté le titre du 3000 m steeple mercredi en 9'01''45, devant l’Américaine Courtney Frerichs (9'04''79) et la Kényane Hyvin Kiyeng (9'05''39).

Peruth Chemutai AFP

Les favorites américaine Emma Coburn et kényane Beatrice Chepkoech ont explosé et terminé respectivement aux 14e et 7e places.