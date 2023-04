Retour d’un grand cinéaste – «Les Âmes sœurs», quand l’amnésie cache un tabou André Téchiné, à 80 ans, n’a rien perdu de ses qualités d’écriture et dirige à merveille les jeunes Noémie Merlant et Benjamin Voisin. Pascal Gavillet

Benjamin Voisin et Noémie Merlant, cadrés au plus près dans «Les Âmes sœurs». ADOK

C’est un film de renaissance. Le lent retour d’une conscience à la vie. Mais c’est aussi un film sur le secret et les sentiments inavouables. On ne pourra pas raconter le dernier Téchiné sans révéler (certains diraient spoiler) ce qui le sous-tend et finit par s’imposer dans le récit.