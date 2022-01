Fête des Vignerons – Les «amis bannerets» misent sur 2022 pour prendre leur envol L’amicale née en 2019 dans le grand enthousiasme de la FéVi n’a pas pu s’épanouir à cause du Covid. Mais les idées ne manquent pas. Karim Di Matteo

La Fribourgeoise Fiona Stucki, présidente de l’Amicale des bannerets de la Fête des Vignerons 2019, et le Vuargnéran Maxime Isoz, membre du comité, espèrent que l’année 2022 sera celle des vraies retrouvailles. FLORIAN CELLA

Ils avaient l’habitude de se retrouver à la «Tonnelle des 4 ceps» en 2019 et ambitionnent d’avoir leur propre bar lors de la prochaine Fête des Vignerons. En créant l’«Amicale des bannerets» cette année-là à Vevey, une partie des 160 porte-drapeaux des communes viticoles et cantons suisses ont voulu perpétuer des liens indéfectibles nés dans les arènes de Vevey il y a un peu plus de deux ans.

C’était sans compter sur une certaine pandémie qui a permis tout au plus quelques séances de comité et un repas en extérieur chez Grégory Devaud, syndic d’Aigle et porte-drapeau du chef-lieu en 2019. Mais après l’assemblée générale du 11 décembre dernier à Luin, l’enthousiasme semble plus vif que jamais. 2022, l’année de l’envol?