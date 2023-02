Bande dessinée – Les Amis de Spirou défient les nazis en culottes courtes Une nouvelle série jeunesse s’inspire de l’histoire réelle et tragique de jeunes lecteurs morts pour la Résistance. Philippe Muri

«Les Amis de Spirou», extrait de la couverture du tome I. ÉD. DUPUIS

Défier l’occupant nazi quand on porte encore des culottes courtes, il fallait oser. C’est le propos d’une nouvelle série de BD jeunesse, «Les Amis de Spirou», inspirée de faits oubliés mais bien réels. Au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, six mômes vont créer un journal de BD satirique. Issus de familles chrétiennes, juives ou marxistes, ces enfants font partie d’un club alors très populaire, les Amis de Spirou (ADS). En septembre 1943, l’hebdomadaire mettant en scène leur héros vient d’être interdit de publication. Décidés à appliquer le code d’honneur de leur personnage préféré, ils imaginent une riposte. Impertinente, leur publication raillant les troupes allemandes occupant la Belgique coûtera la vie à deux d’entre eux.