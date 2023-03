Anniversaire du soulèvement tibétain – Les amis du Tibet s’inquiètent de la tiédeur des Vaudois Très peu de communes acceptent de hisser le drapeau du «Toit du Monde» à l’occasion de la commémoration du 10 mars. Contrairement aux localités genevoises. Lise Bourgeois

L’exhibition des drapeaux tibétains, ici lors d’une ancienne manifestation à Genève, ne correspond pas à une revendication d’indépendance, selon la Société d’amitié suisse-tibétaine, mais d’autonomie. C’est le message qu’elle aimerait voir relayer par les communes vaudoises. En Suisse, la communauté tibétaine comte quelque 7500 personnes. KEYSTONE-ARCHIVES

Le 10 mars 1959, le soulèvement tibétain contre l’occupation chinoise était réprimé dans un bain de sang; plus de 1000 réfugiés ont été accueillis dans notre pays. Ce «triste anniversaire», comme l’exprime la Société d’amitié suisse-tibétaine (SAST), fondée il y a quarante ans, est célébré chaque année en Suisse et dans le monde, où des communes hissent le drapeau national en signe de solidarité. Or, cette fin d’hiver 2023, la SAST constate une certaine tiédeur en terre vaudoise.