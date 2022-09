Terroir – Les amoureux de Colombier défendent la diversité à tous crins Du porc laineux aux cassis du Brassus, Guy et Roxane chérissent les espèces végétales et animales condamnées par l’agro-industrie. Ils seront dimanche à Lausanne, pour la 10e édition du Marché d’automne. Francois Barras

Dans leur Ferme des amoureux, à Colombier-sur-Morges, Guy et Roxane élèvent des espèces disparues de nos campagnes. Ainsi des porcs laineux, dont les femelles «Fanny» et «Lulu» sont de fières représentantes. Florian Cella/VQH

«On l’a eu tout bébé, mais il faut faire un petit peu gaffe.» En effet, à tout juste 2 ans, Kiwi porte fièrement ses 180 kilos – un beau bébé, donc! Sous des allures sympathiques et dans un festival de grognements gourmands, il agite contre les barrières deux paires de canines incurvées façon sanglier qui pourraient sectionner comme carotte quelques doigts mal placés. Car Kiwi est un porc laineux en pleine forme, noir de crin et de truffe. Le mâle n’est pas encore reproducteur – «il ne sait pas encore bien s’y prendre». Roxane Perretten et Guy Amigoni l’élèvent aux côtés de trois femelles pas moins fringantes, dans leur Ferme des amoureux, à Colombier-sur-Morges.

«Les gens ont oublié qu’il y avait sept sortes de moutons en Suisse.» Guy Amigoni, cultivateur

Dimanche, Kiwi et ses concubines ne seront pas à Lausanne, parmi les étals du traditionnel Marché d’automne que la Ville organise au Signal de Sauvabelin sur l’impulsion et avec le concours de Pro Specie Rara (lire encadré). Les deux amoureux viendront en revanche avec des poules, des plantons, des légumes, des produits manufacturés 100% bios qu’ils vendent depuis avril dernier dans l’épicerie self-service attenante à leur ferme, au cœur du village. Ils viendront surtout avec des conseils et des expériences à partager, dans une démarche d’agriculture à taille humaine et à vocation durable qui, au-delà de l’étiquette «bio» qui repeint en vert jusqu’aux plus pollueuses multinationales, séduit un nombre toujours croissant de consommateurs. Avec, en corollaire, la sauvegarde et la remise au goût du jour de variétés animales et végétales oubliées ou presque disparues, que le couple défend à tous crins.

Cultiver la diversité suisse Afficher plus Créée en 1982, la fondation à but non lucratif Pro Specie Rara entend préserver la sécurité et la richesse des bases de notre alimentation et les transmettre aux générations futures. Mise à mal par les rythmes et standards de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution, cette diversité alimentaire exige un grand travail de sauvegarde des espèces abandonnées autant qu’une importante mission pédagogique: le marché automnal que la fondation organise chaque année avec la Ville de Lausanne est un exemple, ou comment lier l’utile et l’agréable. Avec des antennes dans toute la Suisse, Pro Specie Rara collabore avec plus de 4000 sympathisants, multiplicateurs de plantons, éleveurs, cultivateurs, commerçants, etc. «Elle fait un super travail d’information et de mise en contacts», confirme Guy Amigoni. FBA

«La sauvegarde des espèces menacées, la diversité ou la permaculture, ce sont des passions, mais c’est aussi le futur de l’agriculture. Économiquement, écologiquement, la production intensive a atteint ses limites.» Guy Amigoni est intarissable, très enthousiaste, révolté un peu. Celui qui quitta Aubonne jeune pour travailler sur des bateaux dans les mers du Sud est devenu un matelot des champs après qu’il a rencontré Roxane en 2016. La fille de cinq générations de paysans avait tourné le dos à l’exploitation familiale: y revenir avec un compagnon et des projets lui a donné une stabilité nouvelle. Très vite, avec l’aide de ses parents, ils font de la ferme de Colombier le laboratoire très vivant de leurs envies de diversité biologique.

«Les gens ont oublié qu’il y avait sept sortes de moutons en Suisse. Pareil pour les poules: on a tous l’image de la poule suisse sur nos livres de dessin, mais ce n’est plus celle que l’on trouve dans les poulaillers.» On les rencontre en revanche se promenant en toute liberté dans l’immense enclos ouvert, dodelinant de leur plumage blanc et vaporeux au gré des perchoirs amovibles et des coins ombragés – et des cacardements des canards de Poméranie, blancs et dodus eux aussi, mais qui sont les caïds de la basse-cour.

Les vraies poules suisses se baladent en liberté et sur des perchoirs mobiles, faciles à nettoyer. Florian Cella/VQH

«On n’a plus de vraies poules suisses pour la même raison que le cochon laineux a été abandonné: leur croissance ne cadre pas avec les rendements de l’agroalimentaire, poursuit Guy. Un porc d’élevage intensif part à l’abattoir après 6 mois alors qu’il faut entre 12 et 18 mois pour engraisser un porc laineux. Les poussins industriels atteignent 3 kilos en 2 mois mais peuvent à peine marcher! Une poule suisse en liberté atteint le même poids entre 5 et 7 mois.» Le couple compte sur la vente des œufs pour garnir son épicerie qui, outre la production végétale et animale 100% bio de la ferme, accueille également un vaste choix de produits – pâtes, huile, chocolats, cafés, savons - venus des producteurs alentours.

En vrac, quelques exemples de tomates évidemment de saison, issues de plantons de variétés anciennes. Qui a dit diversité? Florian Cella/VQH

On y trouve aussi des plantons de variétés anciennes labellisés Pro Specie Rara. Bien plus qu’un dada pour bobos, la réhabilitation de végétaux oubliés est un segment en plein développement qui cadre idéalement avec une agriculture respectueuse de l’environnement. Sur les hauts de Colombier, Guy et Roxane font visiter leur espace de permaculture, jouxtant les champs encore en agriculture «conventionnelle» qui assurent une part importante des revenus. Mais le couple compte beaucoup sur les futurs rendements d’une permaculture bien maîtrisée («On nourrit la terre plutôt que les plantes»). Sous serre, la multiplication des petits pots abritant les plantons anciens aux doux noms de groseilles versaillaises, cassis du Brassus ou framboises ambition, apparaissent comme l’illustration luxuriante d’un commerce fleurissant.

Sous serre, Guy Amigoni rempote et multiplie des plantons anciens, fournis notamment par le Jardin botanique de Genève avec l’aide de Pro Specie Rara. Florian Cella/VQH

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.