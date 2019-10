Les amoureux disent oui aux cérémonies personnalisées

«Moi je sème et eux, ils s’aiment!»

Catholique



Abbé Thierry Schelling, Curé à Renens-Bussigny



L’abbé Thierry Schelling, curé modérateur de l’Unité pastorale pluriculturelle de Renens-Bussigny, observe lui aussi un changement. «Au cours des vingt dernières années, une croissante minorité de jeunes couples arrive presque curieuse de savoir comment et pourquoi un rituel de mariage se déroule ainsi. Ils cherchent sincèrement à donner de la profondeur et à rendre accessible à leurs proches le sens du sacré qu’ils perçoivent bien dans leur démarche, mais sans vraiment être capables de l’articuler en mots.



Pour ma part, je me sens toujours un peu écartelé entre le sens du rituel – assez «sobre» dans le fond – et le sens que le couple veut donner à la célébration. Alors je m’adapte. Moi je sème, et eux ils s’aiment! Je n’impose qu’une seule chose: un extrait d’Évangile.» Une position moderne – il accepte de célébrer des mariages un peu partout – qui lui vaut une avalanche de compliments de la part des jeunes mariés. «Vu la variété du clergé, ses âges, formations et sensibilités, les futurs mariés rencontreront des prêtres des plus psychorigides aux plus souples! Mais je pense que chaque célébrant va chercher la cohérence entre, d’une part, le sens du rituel, et de l’autre la réalité du couple qui s’échange son oui.»