LIVRES | 20% de rabais pour les abonnés – Les anges noirs Un thriller captivant émaillé de références mystiques et habité par des personnages souvent ambigus, dans lequel le suspense et les rebondissements se succèdent sans répit.

Les anges noirs DR

Seul survivant après l’exécution de sa famille, 20 ans auparavant, Vincent Dreyer, devenu inspecteur, parvient à faire rouvrir l’enquête suite à la découverte d’un nouvel indice: les meurtres seraient liés à une disparition d’enfant. Sa traque l’emmène des Philippines aux Caraïbes, en passant par la Suisse et la France. Rites occultes, gangs de motards et corruption: en démasquant le coupable, il révélera plusieurs scandales dont sont victimes ceux qui sont précarisés et privés de justice.

Christian Lanza récidive: après le succès du Loup blanc et le diable, un nouveau thriller plein d’action!

