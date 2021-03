Fin du «Stay At Home» – Les Anglais retrouvent un peu de liberté Bloqués chez eux depuis trois mois, les Londoniens sont autorisés à se retrouver en plein air. Première étape d’un déconfinement rendu possible par la forte baisse des cas. Tristan de Bourbon, Londres

Se réunir à six en plein air est à nouveau possible au Royaume-Uni. St James Park, Londres, 30 mars 2021. AFP

Il règne une ambiance surréelle à Londres. Alors que le soleil brille et que les thermomètres affichent 23 degrés, les pelouses de Green Park, au centre duquel trône le palais de Buckingham, sont prises d’assaut par les Londoniens. Les pulls et anoraks encore portés dimanche, lorsque les températures ne dépassaient pas 10 degrés, sont remplacés par des débardeurs et des shorts. «C’est la liberté d’avoir le premier coup de soleil de l’année», lance en riant Muriel, la peau presque translucide après avoir passé les trois derniers mois confinée.

