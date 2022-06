Crise chez les antispécistes – Les animalistes s’entredévorent L’association Pour l’Égalité Animale se déchire depuis des mois. Contestations, exclusions et scissions mettent en danger cette structure militante. Boris Senff

PEA (Pour l’Égalité Animale) à l’heure de la protestation à coups de slogans satiriques devant le salon SwissExpo à Beaulieu, à Lausanne, le 18 janvier 2018. KEYSTONE

La cause animale n’exclut pas de graves crises intestines, du moins du côté de l’association Pour l’Égalité Animale (PEA), surtout active en Suisse romande. Cette structure militante vit des temps houleux depuis la fin de l’année dernière. Des exclusions à répétition – la dernière salve, début mai dernier, comptait une quarantaine d’exclus – trahissent des dissensions toujours plus fortes et, aujourd’hui, ce ne sont pas moins de deux nouvelles associations issues de PEA qu’ont initiées les sortants: Solidarité animale et Écologie & Altruisme.