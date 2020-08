Adaptation – Les animaux des villes sont plus malins que ceux des champs Plus audacieuses, plus curieuses, plus intelligentes: les bêtes vivant dans le milieu urbain développent de nouvelles capacités. Demain, les pigeons prendront le M2. Julien Pidoux

Très peu farouche, le raton laveur a tendance à très bien s’accommoder de la présence des humains. Unsplash/Nicolas Picard

C’est un fantasme vieux comme le monde, ou presque: pour une raison ou une autre, des animaux subitement devenus plus malins se rebellent contre l’espèce humaine et lui font la misère. Des «Dents de la mer» à la série «Zoo» (actuellement sur Netflix) en passant par «La planète des singes», on a toujours aimé se faire peur en imaginant des prédateurs au Q.I. élevé.