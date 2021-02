Streaming vidéo – Les animes qui valaient des milliards One Piece, Dragon Ball, Naruto ou SNK (L’Attaque des Titans) font partie des grands classiques en termes d’animes japonais. Si le genre est parfois considéré comme une niche, il compte de nombreux adeptes et génère des milliards. Rebecca Garcia

DR

1,2 milliards: c’est la somme récemment payée par Sony pour racheter Crunchyroll. La plateforme de streaming compte 3 millions d’abonnés et 90 millions d’utilisateurs enregistrés. À titre de comparaison Netflix comptait presque 200 millions d’abonnés fin 2020. La demande est là.

La mise en ligne de la dernière saison de L’Attaque des Titans (SNK dans son abréviation usuelle - en raison du nom en japonais) a provoqué un crash du site Wakanim. Trop d’utilisateurs se sont connectés en même temps, et bon nombre d’entre eux ont dû attendre avant de pouvoir regarder leurs épisodes. Il y en a cependant pour tous les goûts, et les animes japonais sont loin de se cantonner à une seule et unique thématique.