Vaccination contre le Covid-19 – Les annonces de Macron ne font pas changer d'avis les non-vaccinés vaudois Notre coup de sonde en ligne met en lumière la volonté des personnes non vaccinées de maintenir leur choix. Peu importe si des mesures similaires à celles annoncées en France devaient survenir dans notre pays.

Le 12 juillet dernier, Emmanuel Macron annonçait sa volonté d’étendre le pass sanitaire et d’imposer la vaccination obligatoire pour les soignants, afin de renforcer la lutte contre le Covid-19 et d’ainsi inciter la population à se faire vacciner. Ces décisions ont enflammé le débat en France et provoqué de nombreuses réactions en Suisse.

De telles mesures pourraient-elles vous inciter à vous faire vacciner si elles devaient être mises en place en notre pays? Nous vous avons posé la question sur notre site, et vous avez été près de 450 à répondre. S’il permet de se faire une idée, il est tout de même important de souligner que ce sondage n’est pas représentatif.

Trente pour cent des sondés contre la vaccination

En premier lieu, nous constatons que les lecteurs et lectrices ayant participé à notre sondage sont majoritairement vaccinés (voir graphique). Ils sont en effet 61% à avoir coché la case «Aucune des réponses ci-dessus, je suis déjà vacciné».

Et chez les non-vaccinés? Parmi eux, 30% ont coché la case «Non, quelles que soient les mesures appliquées en Suisse, je ne souhaite pas me faire vacciner». Une volonté ferme de maintenir ce choix que l’on retrouve dans les différents commentaires postés sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Les raisons sont multiples, «l’obligation» de se faire vacciner revient néanmoins très souvent.

«Essayer de convaincre, je peux le comprendre. Mais contraindre n’est certainement pas la bonne méthode…» déclare Isa. Un autre internaute estime que son choix de ne pas se faire vacciner a été renforcé: «Avant, j’étais hésitant, maintenant je n’hésite plus et je ne veux pas me faire vacciner si cela devient obligatoire. Si je suis libre, peut-être.»

Parmi les répondants, 4% ont coché la case «Oui, dans l’éventualité où de telles mesures pourraient arriver en Suisse, j’ai décidé de me faire vacciner». Un score qui correspond avec les chiffres sur la vaccination fournis par le Canton la semaine passée.

En effet, au lendemain des annonces d’Emmanuel Macron, et alors qu’on enregistre en moyenne quelque 1500 à 1700 personnes supplémentaires qui s’inscrivent ou se vaccinent pour la première dose chaque jour, un pic de 2900 personnes inscrites ou vaccinées a été observé.

Selon le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), «les annonces du président français ont probablement renforcé le message sur l’utilité de la vaccination et du certificat». Sur nos plateformes, certains lecteurs estiment que la vaccination est le seul moyen de «tous tirer à la même corde pour avoir des chances de se sortir de cette situation pesante».

Enfin, 4% des répondants hésitent encore à se faire vacciner, et attendent de voir quelles mesures seront prises par la Confédération.

Les tests rapides ont toujours autant de succès Afficher plus Alors qu’on observe une chute des inscriptions à la vaccination, notamment dans le canton de Vaud, les différents centres de test et pharmacies sont pris d’assaut. Les places sur rendez-vous se font rares, et il faut parfois attendre jusqu’à début août avant de pouvoir se faire tester. La solution la plus simple reste de se rendre sur place sans rendez-vous. La demande est telle que le Canton a publié sur son site officiel un message de prévention, invitant les personnes à se munir «d’eau et de protection solaire afin d’éviter tout désagrément» durant leur temps d’attente. Il peut être de plusieurs heures, comme au centre de test de Beaulieu, où plus de 700 tests sont réalisés par jour. Une contrainte qui ne décourage pas la population: depuis le 5 juillet, la Confédération a comptabilisé plus de 200’000 tests rapides antigéniques .

