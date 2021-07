Initiative populaire – Les anti-F-35 ont déjà virtuellement 70’000 signatures Les promesses de paraphes explosent pour couler dans les urnes l’achat du jet américain. La pression sera forte sur le parlement à la rentrée. Florent Quiquerez

Le F-35 de Lockheed Martin a été choisi par Viola Amherd pour renouveler la flotte aérienne suisse. Il devra sans doute passer l’épreuve du peuple. Keystone

Pour l’heure, le plan du Groupe pour une Suisse sans armée se déroule sans accroc. Avant même que le choix du Conseil fédéral soit connu, le GSsA, les Verts et le PS avaient déposé deux textes d’initiatives à la Chancellerie fédérale pour torpiller en votation les chances d’un jet américain. Viola Amherd ayant misé sur le F-35, ils ont mis leur menace à exécution et commencé à recueillir des promesses de signatures. Plus de 70’000 ont été récoltées en dix jours.

«Un tel résultat en aussi peu de temps doit servir de signal aux autorités, explique Pauline Schneider, cosecrétaire du GSsA. Même si toutes ces promesses ne se traduiront pas en signatures effectives, elles prouvent que nous n’aurons aucun mal à faire aboutir notre initiative. Et à aller jusqu’au bout.»