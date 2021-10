L’histoire de hockey du jour – Les antidouleurs, la mort, le silence Un ancien professionnel de la NHL est mort à 31 ans. Il était devenu dépendant à la drogue et aux antidouleurs. Emmanuel Favre

Jimmy Hayes avait 31 ans. AFP

La gloire, les paillettes, les millions. Comme des milliers de hockeyeurs pas dénués de talent, Jimmy Hayes en a probablement rêvé. Comme des centaines de joueurs qui ont atteint la NHL, la ligue la plus prestigieuse et la plus lucrative du monde, l’Américain a mesuré la fragilité du statut d’un gars dit de soutien, donc aisément remplaçable.

Le 23 août dernier, Jimmy Hayes a été retrouvé sans vie dans son domicile de Milton, en Ontario. Il avait 31 ans. Son décès avait été considéré comme naturel – peut-être une crise cardiaque – avant que le résultat de l’autopsie ne soit rendu public en fin de semaine dernière par sa famille.