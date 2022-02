Colère contre le gouvernement – Les antipass montent à l’assaut de Paris

Après le Canada, la France. Le mouvement de protestation des camionneurs contre l’obligation vaccinale qui sème la pagaille outre-Atlantique depuis le 29 janvier fait tache d’huile. Dans l’Hexagone, les contestataires se sont donné rendez-vous à Paris ce vendredi pour manifester leur colère.

Et leur appel à la mobilisation va au-delà de la crise sanitaire. C’est non au pass vaccinal, mais non aussi à la hausse du prix des carburants et à la vie chère. Des revendications qui ne sont pas sans rappeler celles des «gilets jaunes». Plusieurs convois de voitures, motos, camionnettes et camping-car ont pris la route ce mercredi depuis Nice, Béziers ou encore Perpignan. Les routiers français n’étant pas propriétaires de leurs véhicules – contrairement à leurs camarades canadiens – ils ne devraient pas y participer activement.