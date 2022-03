Calmants et somnifères – «Les anxiolytiques ont détruit ma vie» Un Vaudois raconte «l’enfer» de son sevrage aux benzodiazépines. Il se bat pour sensibiliser aux dangers d’un usage prolongé de ces médicaments. Marie Nicollier

Dave Catillaz n’a plus pris de benzodiazépines depuis Nouvel-An 2019. Son parcours de sevrage aura duré six ans. «Un enfer.» FLORIAN CELLA

«Les benzodiazépines ont détruit ma vie.» Si Dave Catillaz témoigne aujourd’hui, c’est dans l’espoir de réveiller les consciences et de faire changer les choses. Les benzos et substances apparentées sont des calmants et somnifères prescrits contre l’anxiété et l’insomnie. Valium, Tranxilium, Seresta, Xanax, Temesta, Stilnox… Ces médicaments doivent en général être pris pendant une durée limitée de deux à huit semaines.