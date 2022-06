Vague de chaleur – Les appels à la prudence se multiplient face à la canicule Plusieurs cantons ont lancé vendredi des alertes à la canicule et au danger d’incendie, rappelant à la population les principales mesures à prendre.

La température pourrait grimper jusqu’à 37 degrés dimanche en plusieurs endroits de la Suisse, ici la place des Nations à Genève. (Photo d’illustration) KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Les alertes à la canicule et au danger d’incendie se multiplient en Suisse, au moment où le thermomètre grimpe. Alors que celui-ci pourrait atteindre jusqu’à 37 degrés dimanche, plusieurs cantons ont encore lancé vendredi des appels à la prudence.

Il est notamment conseillé d’utiliser uniquement des foyers existants et de veiller à éteindre complétement le feu en quittant les lieux. Neuchâtel avait fait de même jeudi, en considérant comme «marqué» le danger d’incendie de forêt dans tout le canton, avec également un niveau de 3 sur une échelle de 5.

Travailler en intérieur

Alors que le niveau d’alerte 3 en vigueur pour le sud des Alpes a été prolongé la veille, le canton du Tessin a émis vendredi un communiqué concernant le travail en extérieur. Les autorités conseillent d’éviter de travailler au plus chaud de la journée et, dans la mesure du possible, de demeurer à l’intérieur des bâtiments.

La Ville de Zurich, pour sa part, toujours vendredi, a mis en exergue les problèmes de santé liés aux effets de la canicule, en particulier pour les personnes les plus âgées. Des conseils qui sont prodigués d’ailleurs partout évidemment.

En même temps que les températures augmentent, la pluie se fait rare. Les agriculteurs ne laissent désormais paître le bétail que la nuit pour le laisser au frais dans les écuries la journée. En revanche, les récoltes ne sont pas encore en danger, a-t-on indiqué vendredi à Keystone-ATS du côté de l’Union suisse des paysans.

La température grimpe depuis des jours en Suisse, à l’instar des pays voisins, avec une vague précoce de chaleur. Une situation caniculaire est attendue pour la fin de semaine, avertissent les météorologues, avec une barre de 30 degrés allégrement franchie en beaucoup d’endroits, avec jusqu’à 37 degrés dimanche.

S’hydrater

Une température de 30 degrés est anticipée à 1000 mètres d’altitude. La vague de chaleur devrait s’atténuer après dimanche, mais perdurer jusqu’à mardi. Selon SRF Meteo, le record absolu pour un mois de juin en Suisse date du 27 juin 1947, avec 36,9 degrés à Bâle. Jeudi, Vaud et de Genève ont déclenché l’alerte canicule.

Les autorités sanitaires y ont rappelé qu’il fallait se protéger de la chaleur, s’hydrater suffisamment et rester attentif aux autres pendant ces périodes de grandes chaleurs. Sont prévues dans le canton de Vaud des visites au domicile des personnes les plus vulnérables et/ou des prises de contact téléphoniques avec celles-ci.

Une alerte a également été émise pour le Valais central, où la vague de chaleur ne doit débuter que ce vendredi. Pour mémoire, le niveau de danger 3 s’applique lorsque des températures élevées de 25 degrés ou plus persistent pendant au moins trois jours.

ATS

