Sport et technologie – Les applis santé aident-elles vraiment à tenir nos bonnes résolutions? Un nombre croissant d’applications pour mieux manger, bouger ou arrêter de fumer sont proposées sur nos smartphones et autres objets connectés. Mais elles ne sont qu’une partie de la solution. Clement Etter - Planète Santé

Certaines applications ont créé des communautés qui permettent d’interagir et de partager ses expériences. GUIDO MIETH / GETTY IMAGES

Prendre la résolution de changer un comportement ou une habitude pour améliorer son hygiène de vie, c’est bien. Mais s’y tenir demande beaucoup d’efforts. De plus en plus d’applications proposent donc leur soutien. Sont-elles utiles? «Certaines permettent de comprendre nos habitudes et de les rendre conscientes en les mesurant et en affichant des statistiques sur un comportement, explique Chantal Martin Sölch, professeure de psychologie à l’Université de Fribourg. Elles peuvent mesurer le nombre de pas réalisés dans la journée, de calories consommées, d’heures de sommeil et sa qualité, etc.»