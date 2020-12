Si l’on est rassuré de constater que la crise du Covid n’a pas trop impacté le nombre de places d’apprentissage à repourvoir, les conditions de formation, elles, restent au cœur de la question. En effet, la pénurie habituelle desdites places donne énormément de pouvoir aux employeurs et employeuses qui reçoivent des centaines de postulations pour un seul poste.

Nous sommes donc en droit de nous demander quelles places resteront pour les jeunes qui n’ont pas brillé dans leur scolarité. Faut-il mettre la pression aux enfants dès la 1P? Et si les résultats sont bons, pourquoi faire un apprentissage au lieu d’une maturité? La paye? L’envie d’entrer dans le monde du travail?

«Il y a vingt personnes qui attendent ta place, si tu n’es pas content·e, tu peux partir.»

Formatrice depuis vingt ans, je reste attachée à la formation duale, mais je suis très préoccupée d’apprendre que dans certains cas, les apprenti·e·s sont trop peu protégé·e·s. Par exemple, des entreprises laissant un apprenti couvreur de première année seul sur un toit pendant des heures, d’autres volant les jours de repos obligatoires aux apprenti·e·s gestionnaires du commerce de détail.

Si ces jeunes reçoivent un enseignement sur leurs droits lors des cours professionnels, cela ne leur permet pas forcément de s’en servir. Alors qu’ils/elles ont 15-16 ans, il faut oser aller faire valoir ses droits auprès de son entreprise, surtout quand on répond «il y a vingt personnes qui attendent ta place, si tu n’es pas content·e, tu peux partir». Même les parents sont démunis.

De plus, la grosse pression de rentabilité dans des entreprises - comme certains groupes automobiles bien connus de la région - sur les jeunes en formation peut s’avérer très dommageable pour l’acquisition des connaissances nécessaires. On ne leur enseigne pas un métier, on les utilise. Dans un tel contexte, les ruptures des contrats d’apprentissage doivent alerter les autorités sur les conditions-cadres nécessaires aux apprenti·e·s pour qu’ils et elles puissent solliciter un soutien en cas d’abus.

Conditions à améliorer

Bien sûr, il y a les conseillers/ères aux apprenti·e·s qui sont d’une efficacité redoutable et permettent notamment de retrouver une place lors d’une rupture de contrat. Cela n’empêche pas que nous devons améliorer formellement et rapidement les conditions de travail de ces jeunes en formation.

Personne, et particulièrement les apprenti·e·s, ne doit partir travailler avec la boule au ventre. Nous sommes responsables de notre jeunesse et nous devons lui donner la possibilité d’apprendre à son rythme, dans des conditions bienveillantes et en y incluant l’acquisition de connaissances sur ses droits et les moyens de s’en servir. Ces jeunes gens seront bien assez tôt laché·e·s dans cet impitoyable monde du travail, laissons leur encore quelques années être des apprenant·e·s.