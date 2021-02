Formation professionnelle et Covid-19 – Les apprentis face au défi de la crise sanitaire Dans une économie au ralenti ou dans un contexte de télétravail, comment les jeunes parviennent-ils à être formés? Cécile Collet , Raphaël Ebinger

Complexifiés par le télétravail ou chamboulés en présentiel, les apprentissages donnent du fil à retordre à la jeune génération. Jean-Paul Guinnard, Patrick Martin

La crise du coronavirus frappe de plein fouet les PME. On lit régulièrement le blues des patrons. Ceux que l’on entend moins, ce sont leurs apprentis. Ces jeunes en formation sont en première ligne: privés du terrain, encadrés à distance, renvoyés à cause de la crise ou encore au chômage technique, ils doivent gérer leur stress mais aussi celui de leurs formateurs. Avec un horizon professionnel encore plus incertain que celui de la crise sanitaire. Nous avons tendu le micro à trois d’entre eux.

À l’École professionnelle de Lausanne (EPSIC), qui forme près de 4000 apprentis dont les trois interrogés, on s’était préparé à affronter la deuxième vague du Covid. Au printemps, l’EPSIC avait été contrainte de renoncer aux cours en présentiel et certains apprentis avaient obtenu leur diplôme sans examens finaux. Les classes sont restées ouvertes depuis la rentrée d’août. Et la direction estime que la pandémie a des effets moindres qu’attendus. «La situation est sous contrôle, assure le directeur adjoint Jean-Pierre Blaser. Nous sommes étonnés de la capacité des jeunes à s’adapter. Nous avions imaginé que certains allaient décrocher, nous n’avons pas constaté ce phénomène. Nous n’avons pas non plus davantage d’absences. Finalement, les adultes, et le corps enseignant notamment, s’inquiètent plus qu’eux.»