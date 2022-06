Formation professionnelle – Les apprentis innovent pour améliorer le quotidien Parking à trottinettes, gril transportable et réutilisable ou cendrier broyeur ont été présentés mercredi à Lausanne à l’issue d’un travail interdisciplinaire. Sylvain Muller

Le gril «Ecopromobil», un des neuf projets imaginés par les apprentis et réalisés sous la houlette d’enseignants en formation. De g. à dr.: Stéphane Zuber, François Eichenberger, Sajidur Rahman et Jean-Christophe Carron. CHANTAL DERVEY

«Ce qu’il y a de formidable quand on réunit des personnes de différents horizons autour d’un même projet, c’est que les vues s’élargissent et que les idées surgissent!» Responsable de la filière d’études à la HEFP (Haute École fédérale en formation professionnelle), Nicolas Rebord est toujours aussi émerveillé des effets du concept «Souk», un travail de fin de formation interdisciplinaire mêlant futurs enseignants et apprentis, que l’école organise depuis dix ans déjà.