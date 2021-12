Immersion à Zurich – Les apprentis ont aussi droit aux séjours linguistiques Les Cantons de Vaud et Zurich ont signé un accord de collaboration dans le but de faciliter les échanges au niveau des écoles professionnelles. Raphaël Ebinger

Les apprentis Nathan Hirsch (fiduciaire Moore Stephens Refidar à Nyon), Nikolas Wilhelmus (Generali à Zurich), Rui Da Silva (la Mobilière à Nyon) et Noëlle Matter (administration de l’État de Zurich) ont tous profité du programme de séjour linguistique des écoles professionnelles de Nyon et de Zurich. Christian Brun

Des paroles aux actes. Trois mois après que leurs conseillères d’État chargées de la Formation ont signé une déclaration d’intention pour faciliter et promouvoir les échanges linguistiques, Vaud et Zurich ont entériné vendredi à Nyon une déclaration de coopération. Les deux Cantons s’engagent avec force pour permettre aux apprenties et apprentis de passer quelques mois de part et d’autre de la Sarine.