Zoologie – Les araignées exotiques s’installent en Suisse Dans les maisons, les rencontres avec l’impressionnante zoropse se multiplient. Mais elle n’est qu’une de la vingtaine d’espèces non indigènes désormais présentes chez nous. En cause? La hausse du trafic et le climat plus chaud. Nicolas Poinsot

La zoropse à pattes épineuse, “Zoropsis spinimana” a été signalée à Bâle, Berne, Genève ou Coire. De la taille d’une pièce de cinq francs, de couleur fauve et au corps imposant, cette araignée en impose. Danut Vieru/Shutterstock

La taille d’une pièce de cinq francs, voire plus. Une couleur fauve. Et surtout, un corps imposant. Ces derniers mois, plusieurs témoignages relayés par la presse ont fait état de rencontres avec la même araignée aux quatre coins de la Suisse. Bâle, Berne, Genève, Coire… À chaque fois, la bestiole découverte dans une maison donne l’impression, par ses caractéristiques inhabituelles et la frayeur qu’elle suscite, d’avoir affaire à un animal venu d’ailleurs.

À raison. Car cette araignée qui s’invite dans nos intérieurs n’est autre que la zoropse à pattes épineuses, Zoropsis spinimana pour les intimes, une espèce bien connue du pourtour méditerranéen. Au cours des années, l’arachnide aux dimensions respectables est remonté progressivement vers le nord, au point d’atteindre la Suisse.

«Ce n’est pas à proprement parler une espèce exotique car elle est originaire d’Europe méridionale, même si son aire de répartition naturelle était normalement située à l’extérieur de la Suisse, explique Wolfgang Nentwig, professeur émérite à l’Institut d’écologie et d’évolution de l’Université de Berne et spécialiste des araignées. On voit maintenant qu’elle fait pas mal parler d’elle dans les médias.»

Une Macrothele calpeiana, originaire du sud de l’Espagne. gailhampshire / Wikipedia

Pas une nouvelle venue

Pourtant, la zoropse n’est pas arrivée ici avant-hier. La première observation en Suisse date en effet de 1993. À l’époque, c’est un particulier la trouvant chez lui qui apporte l’animal au musée de Bâle pour une identification. «Il venait de rentrer de vacances et les scientifiques ont alors pensé que l’araignée avait voyagé avec lui dans ses valises, on n’a donc pas tellement porté attention à ce cas», se souvient Ambros Hänggi, biologiste au Musée d’histoire naturelle de Bâle.

«Cicurina Japonica» Afficher plus Autrefois endémique du Japon et de Corée, voilà une petite araignée qui a pris ses aises en Europe, sans doute venue par bateau et diffusée depuis le port de Hambourg en Allemagne. Elle reste encore assez peu fréquente.

Deux ans plus tard, une autre Zoropsis spinimana est signalée à Innsbruck, en Autriche, puis dans la région bâloise. En 2005, elle est rencontrée pour la première fois en Allemagne. «Elle se retrouve en de nombreux endroits en Suisse, et semble avoir déjà conquis des territoires bien plus septentrionaux, puisqu’on la connaît maintenant en région parisienne, aux Pays-Bas et jusque dans le sud de l’Angleterre», informe Wolfgang Nentwig. «Beaucoup de gens nous amènent des arachnides trouvés chez eux pour les faire identifier, et depuis l’été 2015, ce sont régulièrement des zoropses à pattes épineuses qui nous sont présentées», constate Peter Schwendinger, conservateur au Muséum d’histoire naturelle de Genève et spécialiste en arachnologie.

«Elle se retrouve en de nombreux endroits en Suisse, et semble avoir déjà conquis des territoires bien plus septentrionaux.» Wolfgang Nentwig, professeur émérite à l’Institut d’écologie et d’évolution de l’Université de Berne et spécialiste des araignées.

«Il est vrai que les rapports sur le Zoropsis sont nombreux en ce moment, donnant l’impression que cette araignée est partout, fait remarquer Ambros Hänggi. Toutefois, cela est davantage dû au fait qu’il s’agit d’un animal visible qui est peu familier, voire effrayant pour de nombreuses personnes. Je suppose qu’il n’est toujours pas si facile de rencontrer un Zoropsis. C’est probablement au crépuscule que vous avez le plus de chances de réussir à la trouver, lorsque vous allumez la lumière dans une pièce et que vous regardez des sols, des murs ou des plafonds clairs.» Et dans des secteurs urbanisés de préférence.

Face aux tégénaires

Affectionnant particulièrement la rocaille dans son environnement naturel, la zoropse tend à se retrouver surtout dans les villes, où le bâti lui offre de nombreuses cachettes et un climat plus favorable. «On pense qu’elle s’est surtout répandue dans les régions de basse altitude, car le plus haut site d’observation d’une zoropse fut au bord du lac de Thoune, à 600 mètres d’altitude, pointe Ambros Hänggi. On a donc peu de chances de la croiser en montagne où il fait plus froid tout au long de l’année.»

«Argiope bruennichi» Afficher plus D’un beau jaune vif zébré de noir, celle qu’on surnomme l’argiope frelon est une espèce méditerranéenne, mais son aire de répartition s’est beaucoup élargie vers le nord depuis la fin du siècle dernier. Elle affectionne les espaces ouverts et non ombragés pour y tendre sa toile et s’y poster la tête en bas.

Aux yeux des profanes, l’animal peut toutefois être confondu avec la plus grande araignée indigène suisse, elle aussi célèbre visiteuse des maisons: la tégénaire. Mais des différences physiques et comportementales permettent de les distinguer. La couleur, d’abord. Tirant sur l’orange, le corps de Zoropsis spinimana est plus clair que celui des tégénaires, souvent foncées. L’abdomen de ces dernières présente par ailleurs des rayures proches de celles d’une guêpe, tandis que la zoropse est barrée dans le sens de la longueur par deux tâches noires. L’allure générale est également assez différente. «Les tégénaires ont des pattes longues et fines, souligne Ambros Hänggi, alors que celles de Zoropsis spinimana sont plus larges et moins longues, lui donnant une apparence plus compacte.»

Heteropoda venatoria ou araignée crabe géante. Marko König/Keystone

«Les tégénaires ont des pattes longues et fines alors que celles de Zoropsis spinimana sont plus larges et courtes, lui donnant une apparence plus compacte.» Ambros Hänggi, biologiste au Musée d’histoire naturelle de Bâle

«Mermessus trilobatus» Afficher plus Une araignée naine qui se trouve habituellement en Amérique du Nord. Mais son introduction accidentelle en Allemagne, dans une base militaire accueillant des troupes américaines, lui a permis de coloniser toute l’Europe en seulement trente ans!

Reste la question de la taille. Et là, les tégénaires ne sortent pas toujours gagnantes de la comparaison. Les femelles d’Eratigena, la tégénaire géante qui a le chic de débarquer au milieu du salon sans prévenir, peuvent certes atteindre jusqu’à 13 centimètres de long, pattes comprises. Mais son corps dépasse rarement un centimètre et demi. Chez la zoropse à pattes épineuses, en revanche, le corps des dames atteint facilement les 2 centimètres, voire 2,5 comme pour l’individu élevé par Ambros Hänggi dans son laboratoire. Joli gabarit, bien que la taille totale demeure au plus entre 8 et 10 centimètres.

La Cicurina japonica, originaire du Japon et de Corée. www.biolib.cz

Surtout dans les pièces sombres

Le mode de vie distinct de ces deux araignées amène en outre à les rencontrer dans des conditions parfois différentes. «Les tégénaires tissent des toiles et s’aventurent finalement peu dans les intérieurs, fait savoir le biologiste bâlois. Ce sont les mâles, plus fins, en recherche d’une femelle avec laquelle s’accoupler, qui peuvent parcourir les maisons de la fin de l’été à l’automne. Zoropsis spinimana, elle, devient adulte durant l’hiver, ce qui est plutôt rare, et ne tisse pas de toile. C’est une chasseuse nocturne qui aime fréquenter les habitations et leurs parages, notamment les espaces sous les terrasses, même si elle le fait de façon opportuniste et discrète, ne se faisant pas facilement remarquer.»

«Macrothele calpeiana» Afficher plus Originaire du sud de l’Espagne, la mygale andalouse a été introduite en Suisse, en France et en Belgique par l’importation de plants d’oliviers. Cette espèce, dont le corps peut atteindre 3,5 centimètres, survit difficilement aux hivers helvétiques. Pour l’instant du moins. «On peut imaginer que, dans le futur, le réchauffement climatique aidant, des individus parviennent davantage à se développer en Suisse, avance Ambros Hänggi. Mais trop de nuits glaciales d’affilée seraient fatales.»

Lorsqu’on la rencontre, c’est donc par hasard, souvent durant la période hivernale et au printemps, de préférence dans une chambre ou dans une salle de bains, lieux où se déroulent une grande partie des observations documentées, «sans doute parce qu’il y fait plus sombre», précise Wolfgang Nentwig. Mais les sous-sols et les garages lui conviennent aussi très bien, un point qui ne rassurera pas les arachnophobes.

Ceux-ci ont pourtant peu de raisons de la craindre. Bien qu’intimidante, cette araignée n’est pas dangereuse pour l’humain et ne mordra que si l’on cherche à l’attraper un peu trop vivement, s’exposant à une sensation douloureuse «proche de celle d’une piqûre d’insecte type moustique», dixit Ambros Hänggi, qui a personnellement fait le cobaye par rigueur scientifique.

La Mermessus trilobatus, une araignée naine qui se trouve habituellement en Amérique du Nord. www.biolib.cz

Plutôt inoffensive, Zoropsis spinimana occupe en réalité surtout les chercheurs par les questions qu’elle soulève. Pourquoi une espèce méditerranéenne voit-elle ainsi son aire de répartition déborder jusqu’en Suisse? Si le processus dans son ensemble demeure méconnu, les scientifiques pointent du doigt deux facteurs majeurs: les transports et le réchauffement climatique, dont les effets se conjuguent. «Le principal moteur de l’importation d’espèces non indigènes est le commerce international de marchandises, qui amène des spécimens par avions, train, bateau ou camion. Le réchauffement climatique permet ensuite à certaines de ces espèces de s’établir plus facilement en Suisse.»

D’autres sont plus discrètes

D’ailleurs, ce n’est probablement pas un hasard si la zoropse à pattes épineuses s’est d’abord rencontrée à Bâle, une région située sur un important axe de communication sud-nord en Europe, comme le relève Ambros Hänggi. Ce dernier note en outre que le timing ne doit sans doute rien au hasard: «Des vacanciers du nord de l’Europe vont depuis au moins cinquante ans pratiquer du camping en Italie et dans le sud de la France, et jamais ces innombrables voyages n’avaient dans le passé permis à la zoropse de s’implanter plus haut. Mais la région bâloise vit désormais des hivers 1,5 degré plus chauds qu’il y a quelques décennies, ce qui permet logiquement à certaines espèces de pouvoir s’y développer.»

«Heteropoda venatoria» Afficher plus Aussi appelée Babouk ou Huntsman Spider, l’araignée crabe géante est une espèce tropicale présente de l’Australie aux Caraïbes, en passant… par la Suisse. Mais si l’Office fédéral de l’environnement la recense parmi les espèces exotiques sur le territoire helvétique, c’est parce que cette araignée a uniquement été observée dans certaines serres et à l’intérieur de bâtiments attenants à des zoos, apportée par erreur via des transports de plantes. En dehors de ces espaces chauds et humides, point de salut pour elle. Son corps pouvant atteindre 3 centimètres et son envergure dépassant fréquemment les 10 en font une espèce de belle taille. On notera quand même qu’elle fut observée dans une cave du sud de la France en 1998…

Et d’autres arachnides que Zoropsis spinimana profitent de ce contexte favorable pour s’installer en Suisse. «La plupart des autres araignées non indigènes présentes en Suisse depuis plusieurs années sont discrètes et peu connues du public, car il les remarque moins facilement, soit parce qu’elles sont plus petites, soit parce qu’elles ne se trouvent en liberté que dans des structures spécialisées comme les serres et les zoos, éclaire Wolfgang Nentwig, On en recense actuellement une vingtaine au total dans notre pays.»

Une Argiope bruennichi, d’un beau jaune vif zébré de noir, aussi surnommée l’argiope frelon. C’est une espèce méditerranéenne, mais son aire de répartition s’est beaucoup élargie vers le nord depuis la fin du siècle dernier. Ulrike Leone/Getty Images

Mais avec un réchauffement climatique qui promet des températures toujours plus élevées ces prochaines décennies, peut-on imaginer que de nouvelles espèces, peut-être encore plus exotiques, franchissent les Alpes pour s’installer chez nous? «Il est difficile d’estimer quelles araignées vont arriver dans le futur, prévient le professeur de l’Université de Berne.

Toutefois, sur la base de la fréquence à ce jour, on peut prévoir pour l’Europe qu’en moyenne une nouvelle espèce d’araignée s’établira chaque année, dont une sur deux ou trois trouvera également le chemin de la Suisse.» Quant aux espèces tropicales géantes comme la redoutable Phoneutria, parfois ramenée d’Amérique latine par les denrées alimentaires, elle ne peut survivre dans le climat suisse, même réchauffé de quelques degrés. Avis aux arachnophobes: il est donc encore un peu tôt pour prévoir de fuir au Groenland.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.