Patrimoine vert de Vevey – Les arbres, ces alliés contre le réchauffement climatique Quelles essences planter pour anticiper les températures méridionales qui seront les nôtres à la fin du siècle? L’urgence climatique accélère le mouvement. Exemple sur la Riviera. Karim Di Matteo

Dans certaines villes, l’arborisation a permis de baisser les températures moyennes de plusieurs degrés. Florian Cella/24Heures

D’ici à la fin du XXIe siècle, les températures à Vevey seront celles de Naples aujourd’hui. On voudrait que ce soit le scénario d’un film de fiction, mais ce sont les projections tenant compte du réchauffement climatique. Et c’est la réalité que Grégoire Martin, responsable Parcs et jardins, a bien à l’esprit lorsqu’il imagine l’évolution du paysage arborescent de la ville. Et plus encore depuis que Vevey a décrété l’urgence climatique en juin 2020.

L’enjeu est le potentiel de fraîcheur de Vevey, soit le meilleur rempart qui soit contre la hausse des températures (en plus d’offrir des lieux d’oisiveté bienvenue). «Et ce potentiel est totalement sous-estimé, ajoute Luc Marggi, répondant du patrimoine arboré et des places de jeux de Vevey. Dans certaines villes, l’arborisation a permis de baisser les températures moyennes de plusieurs degrés. Et la fraîcheur, c’est l’ombre, mais plus encore l’évapotranspiration de l’arbre.»