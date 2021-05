Verdure citadine – Les arbres exotiques font du bien aux villes Ne miser que sur les espèces régionales pour verdir les zones citadines? Mauvaise idée: plusieurs études récentes démontrent que les essences venues d’ailleurs seront bien utiles à l’avenir. Nicolas Poinsot

Les villes plantent des nouvelles essences d’arbre adaptées au réchauffement du climat. Ici, un beau Chêne chevelu (au centre) situé à l'entrée du chemin de Mornex. Yvain Genevay

Les arbres sont l’avenir de la ville. Voilà plusieurs années que scientifiques et autorités municipales ont compris le rôle de la verdure dans le bien-être citadin, après plusieurs décennies d’urbanisation souvent trop préoccupée par le bâti et les voies de circulation.

«De plus en plus d’études prouvent l’impact psychologique positif des arbres présents en ville, constate Pascal Vittoz, maître d’enseignement et de recherche en écologie végétale à l’Université de Lausanne. La verdure a un effet apaisant, calmant sur les humains. On sait également qu’elle permet de conserver des températures plus supportables lors des mois d’été.