Objectif canopée – Les arbres qui devaient résister à la chaleur sont morts Lausanne veut planter 25’000 arbres adaptés au dérèglement climatique, parmi lesquels des chênes de Hongrie. Certains sont déjà tout secs à l’avenue de Provence. Laurent Antonoff

Les chênes de Hongrie plantés en mars à l’avenue de Provence à Lausanne sont déjà morts. ©Florian Cella/24Heures Florian Cella/VQH

Ils ne sont que quatre, ils cachent certes toute une forêt d’arbres saints et pourtant, on ne voit qu’eux quand on roule sur l’avenue de Provence à Lausanne. Quatre chênes de Hongrie, plantés là en mars dernier, et en bien piteux état.