Histoire vaudoise – Les Archives exposent un rare vestige de la Commune de Paris Il y a cent cinquante ans, l’armée française écrasait les révoltés de la Commune de Paris. Parmi les loyalistes, un officier vaudois au parcours singulier. Il ramènera cette prise de guerre, exposée à Lausanne à l’occasion d’un colloque qui a lieu ce week-end. Erwan Le Bec

Il ne resterait qu’une poignée de drapeaux des défenseurs de la Commune. Dans des musées en France, un à Moscou, l’autre… aux Archives cantonales vaudoises. Olivier Rubin, ACV

En se penchant bien, on entendrait les balles qui sifflent, les cris, les horribles blessures au sabre et l’une des pages les plus sombres de l’histoire de France. Le drapeau du 154e bataillon de la Commune de Paris, une de ces formations faites sur la fin de bric et de broc pour défendre les dernières rues de la capitale insurgée, est exposé jusqu’au 8 octobre aux Archives cantonales vaudoises, à Mouline, dans le cadre d’un colloque «150 ans de la Commune de Paris. Histoire et présence des luttes», qui a, lui, lieu du 24 au 26 septembre.

Cet étendard, il a été pris le 28 mai 1871, peu après 17 h, sur la barricade de la place des Fêtes de Belleville par un jeune caporal. Nous sommes en plein dans ce qui sera appelé la «Semaine sanglante» et qui fera, selon des historiens à jamais irréconciliables, entre des milliers et des dizaines de milliers de morts.