Travailleuses du sexe – Les archives inédites de Grisélidis Réal immortalisées dans un livre L’ouvrage de l’association Aspasie retrace l’histoire de la prostitution et le combat pour faire reconnaître - encore aujourd’hui – ce métier au sein de la société. Sonia Imseng

Le livre, initié et dirigé par l’association Aspasie, met en avant les archives de Grisélidis Réal, artiste, militante, et prostituée suisse. ©Eva-Luna Perez

On dit que c’est le plus vieux métier du monde, mais il reste méconnu, jugé et tabou. Plus de 10’000 documents inédits nous permettent cependant d’en savoir plus sur la vie des travailleuses du sexe. Ils ne sont pas exposés dans l’un des musées de la ville, mais dans un petit local du quartier des Pâquis.