Documentaire événement – Les archives secrètes de l’OTS enfin dévoilées La RTS va diffuser un documentaire qui retrace la genèse de l’Ordre du Temple solaire. Un retour aux sources porté par des documents jamais vus. Emmanuel Borloz

Entre souvenirs, conférences, cérémonies en cape et récits d’anciens adeptes, le documentaire retrace la vingtaine d’années d’existence de la communauté qui devient secte. RTS

Des personnes tout sourire qui tournoient dans une farandole au pied du Salève. D’autres qui passent visiblement de bons moments lors d’immenses tablées, dans un jardin luxuriant. Un petit groupe occupé à cultiver la terre. Un peu plus loin, une assistance hilare se régale du sketch de l’un de leurs, qui fait le pitre sur ce qui ressemble à une scène. On reconnaît immédiatement Michel Tabachnik, la trentaine. «C’était quelque chose qui ressemblait à ce qui émergeait à l’époque: la vie saine, l’agriculture biologique, la qualité de vie et la spiritualité», raconte une femme qui fréquentait cette communauté utopique New Age.