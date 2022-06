Le 24 mai 2022, Salvador Ramos, 18 ans, a tué 19 élèves, deux enseignants, et a blessé 17 autres personnes à l’école primaire Robb d’Uvalde, au Texas. Encore une fusillade de masse. Et les masses recommencent à crier «Contrôlez les armes à feu», «Pourquoi les politiciens ne font rien?»… Et rien ne change. Ça fait cinquante ans que je vois ce cirque. Du reste, les fusillades se sont poursuivies après Uvalde.

J’abhorre les armes à feu. Toutes. Même les pistolets à eau - non pas parce qu’ils font du mal, mais parce qu’ils me rappellent les vrais, qui blessent pour de vrai, permettant à n’importe quel imbécile de mutiler, tuer, massacrer.

«Pas de lutte, pas de courage, pas de chair contre chair, rien, juste un être humain en colère ou un fou avec une arme.»

Un lion doit chasser et attraper sa proie. Il doit avoir une interaction directe avec sa victime. Il doit la dominer, se battre avec elle, la humer, la goûter et sentir la vie s’en aller lentement pour enfin commencer à manger en paix. Oui, c’est la réalité cruelle et bestiale de la vie dans la jungle et la savane. Mais au moins il y a un combat et un rapport physique réel entre le tueur et sa proie. Au moins, il y a une sorte de mariage sauvage entre le puissant et le faible. Au moins, il y a une lutte chair contre chair.

Mais les armes à feu provoquent exactement l’inverse. N’importe qui peut tuer en déplaçant son index d’un centimètre. Bang… Vous êtes mort. Tout ce que le tueur doit faire, c’est voir la personne ciblée, viser et appuyer sur la gâchette. Il n’y a pas de lutte, pas de courage, pas de chair contre chair, rien, juste un être humain en colère ou un fou avec une arme. Au moyen des armes à feu, les pires peuvent tuer les meilleurs, les plus faibles peuvent tuer les plus forts, les plus méchants peuvent tuer les plus gentils. C’est une absurdité dans un monde civilisé!

Les États-Unis ne veulent pas que l’Iran ait des bombes atomiques. Parce qu’elles sont dangereuses et qu’elles tuent. Pourquoi donc laissent-ils leurs propres citoyens disposer d’armes à feu, quand plus de 100’000 personnes se font tirer dessus chaque année aux États-Unis? Plus de 30’000 en meurent (en tenant compte des suicides). Pourquoi une personne civilisée voudrait-elle seulement toucher une arme? Parce que ce sont de beaux objets? Un bel objet ne devrait pas tuer, il devrait amener de la lumière. Parce que cette personne a besoin de protection? Enlevez les armes et laissez la civilisation œuvrer d’elle-même pour la protection.

Une honte

Les armes à feu sont un fléau pour la planète et une honte pour les États-Unis. Elles n’ont aucune légitimité dans une société civilisée. Elles devraient être interdites, purement et simplement… comme les bombes atomiques.

Américains, interdisez les armes à feu! Toutes! Et arrêtez de blâmer Dieu pour votre folie. Aux États-Unis, la Constitution donne à tous les citoyens le droit de posséder des armes à feu. Une majorité de la population pense que Dieu lui-même a inspiré cette idée. Ces gens ne peuvent-ils pas comprendre que si Dieu avait voulu que les gens aient des armes à feu, il en aurait donné à Adam et Ève dans le jardin d’Eden? Ceux-ci auraient probablement fini par se tirer dessus…

